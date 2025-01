Menang Golden Globes 2025, Adrien Brody Kenang Jasa Ibu sebagai Imigran AS

TEMPO.CO, Jakarta - Malam penghargaan Golden Globes 2025 yang digelar pada Ahad malam, 5 Januari menjadi momen yang tak terlupakan bagi aktor Adrien Brody. Ia sukses membawa pulang penghargaan untuk nominasi Best Actor in a Motion Picture - Drama berkat perannya sebagai Laszlo Toth dalam The Brutalist (2024), sebuah film tentang perjuangan imigran pasca-Perang Dunia II.

Dilansir dari The Hollwood Reporter, Brody memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya, Sylvia Plachy dan Elliot Brody, yang ikut hadir dalam malam penghargaan tersebut. “Kalian selalu menopang saya,” ujarnya dengan suara bergetar, sambil memandang ke arah ibu dan ayahnya. “Saya sering memuji ibu atas pengaruhnya terhadap karya saya, tapi ayah, kamu adalah fondasi keluarga ini,“ tuturnya melanjutkan. Pengorbanan Sang Ibu, Seorang Imigran AS Dalam pidatonya, Brody juga mengenang perjalanan hidup ibunya yang meruptaakan imigran Amerika Serikat. Sang ibu melarikan diri dari Hungaria pada 1950-an saat revolusi melanda. Kisah itu, menurut dia, serupa dengan karakternya di The Brutalist, seorang arsitek penyintas Holocaust yang melarikan diri ke AS.

“Cerita ini sangat mengingatkan saya pada perjalanan ibu dan leluhur saya, yang melarikan diri dari kengerian perang untuk memulai hidup baru di negeri ini,” ucap Brody. Aktor kelahiran 1973 itu merasa berutang budi kepada ibu, serta kakek dan neneknya atas pengorbanan tersebut.

Lewat film ini, Brody berharap bisa memberikan suara kepada mereka yang menghadapi perjuangan serupa. “Saya mungkin tak sepenuhnya paham soal tantangan yang kalian alami, tapi saya harap karya ini bisa sedikit memberi kalian penghargaan yang pantas,” ujarnya. Kemenangan Besar untuk The Brutalist Penghargaan ini turut menjadi momen istimewa karena terakhir kali Brody masuk nominasi Golden Globes adalah lebih dari dua dekade lalu, lewat The Pianist (2003). Film tersebut juga membawanya meraih Piala Oscar pertamanya sebagai Best Actor. “Ada masa ketika saya merasa momen seperti ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi,” ungkapnya.

Brody juga menyampaikan rasa hormat kepada para pesaingnya di kategori ini, seperti Timothee Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), dan Sebastian Stan (The Apprentice). “Kalian semua mempunyai kapasitas luar biasa dengan karya kalian, dan kalian adalah inspirasi besar bagi saya,” ucapnya.

Tidak hanya Adrien Brody yang membawa pulang penghargaan. Menurut laporan Deadline, The Brutalist, yang tayang perdana di Festival Film Venesia, juga memenangkan penghargaan Best Drama Motion Picture dan Best Motion Picture Director untuk Brady Corbet. Dalam pidatonya, Brody berterima kasih kepada Corbet dan Mona Fastvold, penulis film ini, atas kesempatan berharga yang diberikan kepadanya. “Terima kasih telah memberi saya sayap untuk terbang,” ungkapnya.

Ia merasa bersyukur menjadi bagian dari film tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain dan kru. Brody juga tak luput memberikan penghormatan kepada pasangannya, Georgina Chapman. “Kedermawanan hatimu, ketangguhanmu, dan kreativitas luar biasamu adalah pengingat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya tidak akan berdiri di sini tanpamu,” kata dia.

Setelah keberhasilannya dalam The Brutalist, Adrien Brody sedang mempersiapkan proyek berikutnya. Ia akan membintangi The Bookie & the Bruiser bersama Vince Vaughn, sebuah thriller gangster yang disutradarai oleh S. Craig Zahler. Film tersebut dijadwalkan tayang tahun ini.

THE HOLLYWOOD REPORTER | DEADLINE