Adrien Brody Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Adrien Brody menerima penghargaan Aktor Terbaik Oscar 2025 berkat perannya sebagai Laszlo Toth dalam film The Brutalist. Ini merupakan Piala Oscar kedua yang diraihnya setelah memenangkan kategori serupa untuk film The Pianist pada 2003.

Dalam kategori Aktor Terbaik di Oscar 2025, Adrien Brody unggul dari empat nomine lainnya, yaitu Timothee Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), dan Sebastian Stan (The Apprentice). Dengan kemenangan Adrien Brody, The Brutalist menyabet tiga Piala Oscar, termasuk Best Cinematography dan Best Original Score.