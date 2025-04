My First Story Konser Perdana di Indonesia pada Juli 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band rock asal Jepang, My First Story akan menggelar konser perdana di Indonesia pada Sabtu, 26 Juli 2025. Lokasi konser bertajuk My First Story Asia Tour in Jakarta 2025 yang dimulai pukul 20.00 WIB ini adalah di Tennis Indoor Senayan.



My First Story digawangi oleh Hiro (vokal), Teru (gitar), Nob (bass), serta Kid'z (drum). Grup yang terbentuk di Shibuya, Tokyo pada 2011 ini dikenal berkat karya-karyanya dan penampilan panggung mereka. Sepanjang 2023, mereka merilis musik baru setiap bulan dan menjalani tur nasional ke 47 prefektur di Jepang.



Lagu 'I'm a mess' telah diputar lebih dari 400 juta kali. Pada 2024, My First Story berkolaborasi dengan HYDE melalui lagu 'Mugen' dengan tema anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hashira Training Arc.



Melalui siaran pers yang diterima Tempo, Sound Rhythm selaku promotor mengungkapkan bahwa konser My First Story di Jakarta mendatang akan menampilkan rangkaian lagu hits klasik hingga rilisan terbaru dengan tata panggung berstandar internasional.



Harga Tiket Konser My First Story di Jakarta





Penjualan tiket untuk umum tersedia mulai Rabu, 23 April 2025 pukul 10:00 WIB di MyFirstStoryJKT.com. "Antusiasme penggemar Indonesia terhadap My First Story sangat tinggi," kata Ahmad Satrio dari Sound Rhythm. "Kami yakin tiket akan terserap cepat, jadi pastikan Anda siap pada hari pertama penjualan untuk war tiket."



CAT 1 VIP (Free Standing): Rp 3.200.000

- 1 tiket festival VIP

- Akses eksklusif Soundcheck sebelum acara

- VIP laminated pass

- Antrian prioritas merchandise

- Undian poster bertanda tangan (6 pemenang)



CAT 2 (Free Standing)– Rp 2.000.000

- Undian poster bertanda tangan (5 pemenang)



CAT 3 – Rp. 1,800,000 (Numbered Seating)

- Undian poster bertanda tangan (4 pemenang)



CAT 4 (Numbered Seating)– Rp. 1.500.000

- Undian poster bertanda tangan (3 pemenang)



CAT 5 (Numbered Seating) – Rp 1.000.000

- Undiang poster bertanda tangan (2 pemenang)



Harga tiket yang tertera belum termasuk pajak 10 persen dan biaya administrasi. Setiap transaksi dibatasi maksimal enam tiket dalam kategori yang sama. Khusus CAT 3, CAT 4, dan CAT 5, nomor kursi akan diinformasikan tujuh hari sebelum acara.