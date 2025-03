Mikey Madison: 5 Film yang Dibintangi Pemenang Oscar 2025 Ini

MIKEY Madison aktris berusia 25 tahun menerima Piala Oscar untuk kategori Aktris Terbaik lewat perannya dalam film Anora. Dia mengalahkan para veteran industri seperti Demi Moore (The Substance), Fernanda Torres (I'm Still Here), Cynthia Erivo (Wicked), dan Karla Sofia Gascon (Emilia Perez). Penghargaan Oscar jatuh ke tangan Madison yang berperan sebagai pekerja seks yang menikah dengan putra seorang oligarki Rusia dalam film Anora.