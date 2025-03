My Dearest Nemesis Duduki Peringkat 1 di Rakuten Viki 136 Negara

TEMPO.CO , Jakarta - Rakuten Viki melaporkan drama Korea My Dearest Nemesis menempati peringkat pertama dalam jumlah penonton di 136 negara, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Prancis, India, dan Uni Emirat Arab pada minggu pertama penayangannya, melansir dari Soompi . Hal tersebut menandai awal baik untuk drama yang dibintangi Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook itu.

Serial garapan sutradara Lee Soo Hyun ini adalah drama adaptasi dari webtoon karya Hye Jin Yang berjudul He’s a Black Dragon yang menceritakan kisah Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) dan Baek Su Jeong (Moon Ga Young), yang pertama kali bertemu melalui karakter game online selama masa sekolah. Cerita berlanjut ketika mereka bertemu lagi di kehidupan nyata sebagai bos dan karyawan 16 tahun kemudian. My Dearest Nemesis merupakan sekuel dari drama The Queen Who Crowns.

Alue Cerita yang Berbeda dengan Webtoon

Meski drama ini diadaptasi dari webtoon, terdapat perbedaan yang mencolok dari cerita aslinya. Dalam webtoon, pemeran utama pria dimulai sebagai seorang siswa sekolah menengah yang pindah ke Seoul untuk kuliah dan tinggal di rumah ayah pemeran utama perempuan. Namun, adaptasi dramanya merubah hal ini menjadi latar kantor, mengubah alur ceritanya menjadi drama tempat kerja alih-alih narasi rumah kos. Drama ini juga menyajikan alur cerita baru karena berbagai insiden antara dua karakter utama kini berlatar di lingkungan kantor.

Selain kisah Baek Su Jeong dan Ban Ju Yeon, salah satu aspek yang paling dinantikan dari drama ini adalah chemistry antara Moon Ga Young dan Lim Se Mi. Sebelumnya, kedua aktris ini telah bermain di drama True Beauty (2020) sebagai saudara perempuan. Para penggemar sangat ingin melihat chemistry seperti apa yang akan mereka tunjukkan sebagai teman dalam komedi romantis baru ini.

Foto Mun Ka Young dan Choi Hyun Wook yang Bocor

Pada Januari lalu, serangkaian foto aktor utama Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook bocor. Foto tersebut menampilkan keduanya mengenakan pakaian serba hitam dan terlihat seperti pasangan. Salah satu foto tersebut mengabadikan momen keduanya sedang ciuman, yang kemudian menarik banyak perhatian dan menyebabkan kehebohan di komunitas online.

Beberapa netizen berspekulasi bahwa kebocoran tersebut disengaja untuk tujuan promosi. Namun tim produksi membantah hal tersebut. “Kami menyesal bahwa empat foto kedua aktor tersebut bocor secara tidak sengaja,” ujar tim produksi, dikutip dari Allkpop. “Kami berharap pemirsa bersemangat untuk melihat chemistry antara para aktor dalam drama tersebut."

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

