Sinopsis My Dearest Nemesis, Drama Baru Choi Hyun Wook dan Moon Ga Young

Sementara itu, Ban Ju Yeon mengenal Baek Su Jeong dengan nama ID "Strawberry." Ia pun jatuh cinta padanya dan menjadikannya sebagai cinta pertamanya. Tetapi, begitu ia menyatakan perasaannya, Baek Su Jeong meninggalkannya. Ini adalah rasa pahit pertama dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka kembali bertemu dengan identitas asli di dunia nyata.



Tentang Drama My Dearest Nemesis

Serial drama My Dearest Nemesis ini dikenal juga dengan judul That Man Is Black Salt Dragon atau He’s the Black Dragon. Mengusung genre komedi romantis, drama ini disutradarai oleh Lee Soo Hyun yang bekerja sama dengan penulis skenario Kim Soo Yeon dan Hye Jin Yang selaku penulis webtoon aslinya.