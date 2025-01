Park Sung Hoon Batal Main Drama The Tyrant's Chef Akibat Kontroversi di Medsos

Perusahaan produksi di balik drama The Tyrant’s Chef, Studio Dragon merilis pernyataan resmi pada Ahad, 12 Januari 2025. Mereka mengkonfirmasi keluarnya Park Sung Hoon dari drama tersebut. “Setelah diskusi ekstensif antara tim produksi dan Park Sung Hoon, diputuskan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam proyek ini,” ujar perwakilan Studio Dragon, dikutip dari The Korea Times .

Dia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya untuk kedepannya, memastikan bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang dan melanjutkan kariernya sebagai aktor yang bertanggung jawab. Sebelum kejadian tersebut, karier Park Sung Hoon sedang meningkat dalam perannya dalam drama hit seperti The Glory dan Queen Of Tears.

The Tyrant's Chef yang disutradarai oleh Jang Tae Yoo dari My Love From The Star, merupakan drama romantis-fantasi yang menceritakan kisah seorang koki restoran Prancis yang melakukan perjalanan waktu dan bertemu dengan seorang pecinta kuliner yang juga seorang raja tiran.