Dialog Kontroversial Picu Seruan Boikot Squid Game 2 di Vietnam

Squid Game Season 2. Dok. Netflix



Komentar yang beredar di media sosial antara lain, “Salah jika menggambarkan veteran Korea dalam Perang Vietnam sebagai tokoh terhormat,” dan “Serial ini menutupi kekejaman yang dilakukan oleh tentara Korea Selatan selama perang.” Ada juga yang menyerukan bahwa Korea Selatan munafik. “Korea Selatan menuntut permintaan maaf dan reparasi dari Jepang atas pemerintahan kolonial, namun mereka membanggakan keterlibatan militernya di Vietnam,” serunya. “Ini adalah standar ganda.”



Perang Vietnam yang terjadi pada 1955 sampai 1975, menyebabkan Korea Selatan mengerahkan 320.000 tentara atas permintaan Amerika Serikat. Dari sudut pandang Vietnam, militer Korea Selatan tersebut sering dipandang sebagai kekuatan eksternal yang ikut campur dalam perang saudara mereka.



Seruan Boikot di Vietnam





Seruan boikot dari beberapa pihak terhadap Squid Game pun meluas, menuntut agar serial tersebut dilarang di Vietnam. Lao Dong melaporkan bahwa banyak penonton yang meminta Netflix Vietnam untuk mengevaluasi ulang serial Squid Game 2. Terlebih lagi ada yang menyerukan untuk menghapusnya dari platform di negara tersebut. Bergantung pada temuan Departemen Sinema Vietnam, Squid Game 2 mungkin ditarik dari Netflix Vietnam.



Squid Game 2 bukanlah serial Korea pertama yang memicu kontroversi di Vietnam karena mengacu pada Perang Vietnam. Drama Korea tvN dengan judul Little Women dihapus dari Netflix Vietnam setelah mencapai posisi nomor satu, pada 2022 silam.



Kontroversi yang muncul seputar karakter, Ketua Won Ki Sun, yang digambarkan sebagai seorang prajurit yang bertempur dalam Perang Vietnam, dengan prestasi militernya selama perang digambarkan sebagai orang yang mendapatkan "military merit". Pernyataan ini pun memicu reaksi keras dari masyarakat Vietnam.



Little Women menjadi drama Korea pertama yang dihapus dari Netflix Vietnam. Menurut Netflix, keputusan untuk menarik Little Women dari Netflix Vietnam diambil setelah ada permintaan dari pemerintah Vietnam.



Terkait serial Squid Game 2, pihak Netflix pada Senin, 6 Januari 2025, menyatakan belum bisa memberikan komentar resmi. Namun, mereka memastikan bahwa Squid Game 2 saat ini menduduki peringkat serial yang paling banyak ditonton di Vietnam.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | THE KOREA TIMES | THE KOREA HERALD | LAO DONG