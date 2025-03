Profil Rachel Zegler, Pemeran Snow White Live Action yang Menuai Kritik Publik

Perjalanan Snow White and The Seven Dwarfs, Animasi yang Dirilis Tahun 1937

Rachel Zegler merupakan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 3 Mei 2001 di Hackensack, New Jersey. Berasal dari keluarga dengan keturunan Kolombia-Amerika, ia tumbuh dan besar di Clifton, New Jersey. Sebelum terjun ke dunia akting, Rachel menempuh pendidikan di St. Philip the Apostle Preparatory School.

Selain berakting, Rachel juga memiliki kemampuan vokal yang ia tunjukkan melalui cover lagu di kanal YouTube pribadinya. Kariernya di dunia teater semakin bersinar setelah membintangi sejumlah drama musikal, di antaranya:

Beauty and the Beast (2016)

The Little Mermaid (2017)

42nd Street (2018)

Shrek the Musical (2019)

West Side Story (2021)

Berkat perannya sebagai Maria Vasquez dalam West Side Story, Rachel meraih penghargaan Aktris Terbaik dalam kategori Komedi atau Musikal di ajang Golden Globe Awards 2022. Kariernya semakin bersinar setelah membintangi Shazam! Fury of the Gods (2023) sebagai Anthea dan memerankan Lucy Gray Baird dalam The Hunger Games: A Ballad of Songbirds and Snakes (2023).