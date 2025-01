Raisa dan Isyana Sarasvati Raih Anugerah Planet Musik

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi penyanyi Raisa dan Isyana Sarasvati yang berjudul Anganku Anganmu meraih penghargaan dalam ajang penghargaan musik terbesar se-ASEAN, Anugerah Planet Musik (APM) 2017. Acara tersebut digelar di MES Theatre, Mediacorp, Singapura, pada Sabtu, 14 Oktober 2017.



Anganku Anganmu menang dalam kategori Lagu Terbaik Indonesia. Raisa dan Isyana Sarasvati mengalahkan empat nomine lain, seperti Anji dengan lagu Dia, Armada (Asal Kau Bahagia), Tulus (Monokrom), dan Virgoun (Surat Cinta Untuk Starla).



Baca: Isyana Merasa Tegang Tampil di Konser Rossa



Penghargaan ini membuat Raisa dan Isyana Sarasvati bahagia. Kebahagiaan mereka diungkapkan melalui akun Instagram masing-masing. Isyana mengunggah foto dan video saat dia turut hadir dalam ajang penghargaan tersebut. Dalam fotonya, Isyana terlihat anggun dengan gaun panjang yang dikenakan.



Dalam akun pribadinya itu, Isyana menghaturkan rasa terima kasihnya kepada untuk Allah SWT atas rejeki dan kepercayaan-Nya untuk penghargaan ini. Ia pun berterima kasih kepada Sony Music, Juni Records, dan fan yang tergabung dalam YourRaisaNation. "Dan buat Raisa, my cheoww, yeayy we did it. Yang terakhir this is for Indonesia," kata Isyana Sarasvati dalam video yang diunggahnya.



Baca: Isyana Sarasvati Dirisak, Takut Belanja Online & Pakai iPhone



Raisa pun menyampaikan rasa bahagianya melalui Instastory-nya. Istri Hamish Daud ini menunjukkan piala APM 2017. "Alhamdulillah, Anganku Anganmu meraih penghargaan APM untuk Lagu Terbaik Indonesia! Yeayy cheoww @isyanasarasvati," tulis Raisa.



TABLOID BINTANG