Review Film The Unbreakable Boy: Kehangatan dalam Ketidaksempurnaan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Unbreakable Boy diangkat dari kisah nyata seorang ayah yang dikaruniai anak pengidap autisme serta osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh dan mudah patah. Karya sutradara Jon Gunn ini diadaptasi dari buku autobiografi Scott LeRette berjudul The Unbreakable Boy: A Father’s Fear, a Son’s Courage, and a Story of Unconditional Love (2014).