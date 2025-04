Sebelum Wonder Woman, Ini 5 Film Superhero Terlaris Produksi DC

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu penerbit komik terkenal dan tertua di dunia, DC telah melahirkan berbagai komik yang menghadirkan karakter para pahlawan super yang melegenda, seperti Batman, Superman, The Flash, dan Wonder Woman.



DC bekerja sama dengan Warner Bros Pictures kembali mengeluarkan sebuah film pahlawan super yang diadaptasi dari komiknya, yaitu Wonder Woman. Film yang dibintangi Gal Gadot dan Chris Pine tersebut sudah dapat disaksikan di bioskop Indonesia mulai 31 Mei 2017 lalu.



Jauh sebelum Wonder Woman hadir, DC telah melahirkan beberapa film superhero yang menjadi terkenal dan terlaris dalam industri perfilman dunia. Berikut lima film superhero DC terlaris yang dirangkum platform digital penjualan tiket bioskop BookMyShow.



1. The Dark Knight Rises (2012)

Pendapatan kotor: Rp14 triliun







Dengan biaya produksi sekitar Rp 3 triliun, film ini mampu berjaya di Box Office dengan keuntungan lebih dari tiga kali lipatnya. Film ketiga dalam trilogi Batman karya Christopher Nolan itu ternyata paling banyak diminati dibandingkan film-film sebelumnya dengan total pendapatan kotor sebesar Rp14 triliun.



2. The Dark Knight (2008)

Pendapatan kotor: Rp13 triliun



Seri film Batman, The Dark Knight masih menjadi yang paling laris di antara film adaptasi komik DC lainnya. The Dark Knight sering disebut sebagai salah satu film superhero terbaik karya Christopher Nolan. Tak heran kalau film tersebut menuai sukses besar di pasaran dengan pendapatan lebih dari Rp 13 triliun.



3. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Pendapatan kotor: Rp11,6 triliun







Apa jadinya kalau dua pahlawan super dipertemukan dalam sebuah film? Hasilnya adalah membludaknya jumlah penonton yang berasal dari penggemar dua pahlawan super tersebut. Batman v Superman: Dawn of Justice berhasil menduduki posisi ketiga dari film-film adaptasi komik DC. Dengan biaya produksi sekitar Rp3 triliun, keuntungan yang diraih mencapai 3 kali lipatnya.



4. Suicide Squad (2016)

Pendapatan kotor: Rp10 triliun



Suicide Squad menjadi salah satu film yang paling dinantikan pada 2016 lalu. Berkisah tentang sekumpulan penjahat dan pahlawan super yang digabungkan untuk bekerja sama menjadi agen rahasia pemerintah untuk melakukan misi penyelamatan dunia.



Selain kisahnya yang unik, Suicide Squad bertaburan bintang-bintang terkenal seperti Will Smith, Cara Delevigne, dan Jared Leto. Pendapatan kotor film tersebut mencapai angka Rp10 triliun, 4 kali lipat dari biaya produksi yang dikeluarkan.



5. Man of Steel (2013)

Pendapatan kotor: Rp9 triliun



Salah satu karakter populer dalam komik DC ini menjadi film terlaris kelima DC dengan penghasilan mencapai Rp 8,8 triliun di seluruh dunia. Awalnya, banyak kritikus film yang meragukan kesuksesan Man of Steel, namun film yang mengisahkan pahlawan super dengan ciri khas simbol "S" yang melekat di dadanya itu ternyata mampu meraup keuntungan lebih dari 2 kali lipat dari biaya produksi filmnya.

ANTARA