Sinopsis Drakor The Trauma Code: Heroes on Call, Adaptasi dari Webtoon Populer

TEMPO.CO , Jakarta - The Trauma Code: Heroes on Call menjadi drama Korea terbaru yang akan tayang pada Januari 2024. Serial bergenre drama medis ini akan tayang mulai 24 Januari 2025 di platform streaming Netflix. Diadaptasi dari web novel dan webtoon populer, Severe Trauma Center: Golden Hour karya Hansaiga, live action ini telah ditunggu oleh para penggemarnya.

The Trauma Code: Heroes on Call merupakan drama Korea yang mengambil latar belakang tentang dunia kesehatan. Ceritanya mengikuti kisah Baek Gang Hyeok, seorang ahli bedah trauma jenius yang telah melakukan operasi di zona konflik di seluruh dunia.

Lantas, seperti apa sinopsis dari drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Yang Jae Won menjadi murid pertama Baek Gang Hyeok. Ia lalu mengubah tim trauma berat dari hanya kelompok yang dibentuk sebagai formalitas menjadi kelompok tangguh yang langsung terjun ke lapangan untuk menyelamatkan nyawa.



Tentang Drama The Trauma Code: Heroes on Call

Drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call dikenal juga dengan judul, Severe Trauma Center: Golden Hour atau Jungjeungoesangsenteo: Goldeun Awo. Serial hasil adaptasi dari webtoon dan web novel karya Hansaiga ini dibuat di bawah arahan sutradara Lee Do Yoon, dengan skenario dari penulis So Hyun Kyung dan Choi Tae Kang.