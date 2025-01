The Trauma Code: Heroes on Call Duduki Peringkat Atas Netflix

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea The Trauma Code: Heroes on Call menduduki peringkat pertama sebagai serial teratas di Netflix, sehari setelah ditayangkan pada Jumat, 24 Januari 2025. Selain di Korea Selatan, drama medis ini juga menempati posisi teratas di Indonesia dan Malaysia.

Menurut situs web resmi Netflix pada Sabtu, 25 Januari 2025, The Trauma Code: Heroes on Call dengan cepat naik ke puncak daftar serial non-Inggris dan menjadi serial yang paling banyak ditonton di Korea Selatan. Sehari setelahnya, situs pemeringkatan konten OTT (Over-The-Top) FlixPatrol menyatakan bahwa The Trauma Code: Heroes on Call menduduki peringkat ke-6 serial TV Netflix di seluruh dunia hingga Ahad pagi, 26 Januari 2025.