Sutradara Indonesia Tembus Festival Film Berlin, Terakhir Khozy Rizal Besut Little Rebels Cinema Club

2. Kamila Andini



Sutradara perempuan yang mempromosikan namanya lewat keberhasilan filmnya Before, Now, & Then (Nana) ikut memberikan kontribusi daftar penerima penghargaan di Berlinale. Menguutip dari Antara, ia memenangkan penghargaan ini pada tahun 2022 dengan mengangkat kisah seorang perempuan pribumi. Film ini adalah adaptasi dari novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran dan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa utama dalam dialog.