TEMPO.CO, Jakarta - Joey Alexander, pianis muda Indonesia, menjadi musikus Indonesia pertama yang tampil di panggung Grammy Awards 2016. Joey Alexander tampil memukau memainkan tuts piano secara apik.



Penampilannya bahkan berhasil mendapatkan standing ovation dari penonton. Beberapa bintang yang disorot tengah memberikan standing ovation seusai penampilan Joey Alexander di antaranya Taylor Swift, The Weeknd, dan Bruno Mars.



Selain tampil di atas panggung, Grammy Awards 2016 juga menjadi momen istimewa bagi Joey Alexander. Sebab, tahun ini, musikus berusia 12 tahun tersebut berhasil meraih dua nominasi, yaitu kategori Best Jazz Instrumental Album untuk My Favorite Things serta Best Improvised Jazz Solo untuk Giant Steps.



Di kategori nominasi Best Jazz Instrumental Album, Joey Alexander bersanding dengan Terence Blanchard feat The E-Collective (Breathless), Robert Glasper & The Robert Glasper Trio (Covered: Recorded Live At Capitol Studios), Jimmy Greene (Beautiful Life), dan John Scofield (Past Present).



Sedangkan pada kategori Best Improvised Jazz Solo, Joey menempati nominasi bersama Christian McBride (Cherokee), Donny McCaslin (Arbiters of Evolution), Joshua Redman (Friend or Foe), dan John Scofield (Past Present).

