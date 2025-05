TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Emma Watson menunjukkan dukungannya untuk pemeran Hermione Granger di lakon teater Harry Potter and The Curses Child, Noma Dumezweni. "Tidak sabar melihat Naomi Dumezweni jadi Hermione di panggung tahun ini," tulis @EmWatson, seperti yang dikutip dari laman NME Music.



Pemilihan Dumezweni sebagai Hermione Granger menuai perdebatan di kalangan penggemar yang tidak menyetujui tokoh tersebut berkulit hitam. Namun, pandangan tersebut dipatahkan argumen J.K Rowling melalui cuitan "Kanon: mata cokelat, rambut lebat, dan sangat pintar. Kulit putih tidak pernah disebut. Rowling suka Hermione hitam".



Harry Potter and The Cursed Child menceritakan Harry Potter dan sahabat karibnya Ron Weasley dan Hermione Granger yang bekerja di Kementerian Sihir. Aktor Jamie Parker dan Paul Thornley masing-masing berperan sebagai Harry Potter dan Ron Weasley.



Harry Potter and The Cursed Child akan dimainkan di Palace Theatre, London, Inggris Raya, pada 30 Juli 2016. Rowling juga menyiapkan prekuel serial Harry Potter, berlatar 70 tahun sebelum sang penyihir lahir, yang menceritakan petualangan Newt Scamander, seorang penulis buku sihir. Diperankan Eddie Redmayne, Scamander bertualang di Kota New York.



ANTARA