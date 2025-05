TEMPO.CO, Bandung - Di sela-sela persiapan tampil di panggung Summer Sonic di Tokyo, Jepang, pada 15 Agustus 2015, The Changcuters tengah menggarap album baru. Ini merupakan album kedua dalam proyek album trilogi band tersebut. Album pertama pada proyek ini, Visualis, dirilis pada 2013.



Manajer The Changcuters, Andi Asmawir, mengatakan proses penggarapan album band itu dimulai dua bulan lalu. Rencananya, album ini akan berisi selusin tembang, seperti isi album perdana trilogi mereka. Kini telah terkumpul materi delapan tembang. “Baru direkam di markas sebagai demo, belum masuk studio,” ujarnya, Rabu, 8 Juli 2015.



Proses pembuatan lagu-lagu The Changcuters tak hanya di Bandung. Band yang beranggotakan Tria (vokalis), Qibil dan Alda (gitar), Dipa (bas), dan Erick (drum) itu juga membuatnya di sela konser keliling mereka ke berbagai daerah. “Targetnya, bisa selesai akhir tahun ini,” tutur Andi. Sejauh ini, judul album tersebut belum ditetapkan.



Sejak awal, album trilogi The Changcuters dikonsep sebagai musik asli mereka, hasil ramuan selera musik masing-masing personel. Grup musik yang dibentuk pada 2005 itu sebelumnya telah membuat album berjudul Mencoba Sukses pada 2006, Mencoba Sukses Kembali (2008), Misteri Kalajengking Hitam (2009), dan Tugas Akhir (2011).



Melejit dengan tembang-tembang seperti Gila-gilaan, Hijrah ke London, dan Racun Dunia, The Changcuters kini pun laris membintangi film Tarix Jabrix, Tarix Jabrix 2, dan Tarix Jabrix 3 serta menjadi bintang iklan.



ANWAR SISWADI