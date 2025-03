The Substance Masuk Nominasi Piala Oscar: Berikut Sinopsis dan Totalitas Demi Moore

The Substance memperoleh lima nominasi di Piala Oscar 2025, yaitu Best Picture, Best Actress (Demi Moore), Best Director (Coralie Fargeat), Best Original Screenplay, dan Best Makeup and Hairstyling. The Substance berhasil memenangkan nominasi Best Makeup and Hairstyling pada gelaran Piala Oscar 2025 di Dolby Theatre di Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu, 2 Maret 2025.