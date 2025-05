Valentine, Film Fifty Shades of Grey Raup US$ 8,6 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Film Fifty Shades of Grey meraup keuntungan US$ 8,6 juta dolar di wilayah Amerika Utara pada pemutaran perdana tengah malam.



Dilansir IMDB.com, Sabtu, 14 Februari 2015, film yang dirilis untuk memperingati Hari Valentine itu berhasil mengalahkan pencapaian Fast and Furiuous 6, yang pada pemutaran perdana tengah malamnya mencatatkan keuntungan US$ 6,5 juta.



Namun, film yang disutradari Sam Taylor Johnson tersebut belum bisa menggeser The Hangover 2, yang mendapat pencapaian tertinggi sebesar US$ 10,4 juta pada 2011.



Universal memperkirakan film yang kisahnya diangkat dari novel karangan E.L. James itu dapat meraih US$ 50 juta hingga pemutaran hari keempat. Meski demikian, beberapa pengamat memberikan ekspektasi rendah terhadap film yang dibintangi Jamie Dornan dan Dakota Johnson itu. Mereka memprediksi film itu hanya akan meraup total US$ 70-80 juta.



