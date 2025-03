When Life Gives You Tangerines Volume 3 Tayang 21 Maret 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea When Life Gives You Tangerines akan menayangkan empat episode baru pada Jumat, 21 Maret 2025. Netflix telah merilis trailer untuk volume 3 tersebut yang sebagian besar berfokus pada cerita cinta Yang Geum Myeong yang semakin dewasa serta kedua orang tuanya, Oh Ae Sun dan Yang Gwan Sik yang berusaha melindunginya.



When Life Gives You Tangerines mengikuti kisah hidup Ae Sun (IU) dan Gwan Sik (Park Bo Gum) melalui empat musim di Pulau Jeju pada 1960-an hingga Seoul pada 2025. Cerita tentang cinta dan kehidupan karya penulis skenario Lim Sang Choon ini dibintangi oleh IU, Park Bo Gum, Moon So Ri, dan Park Hae Joon.



Poster When Life Gives You Tangerines Volume 3





Melansir dari Soompi, gambaran When Life Gives You Tangerines volume 3 yang terdiri dari episode 9, 10, 11, dan 12, diwakili dengan poster musim gugur. Ae Sun (Moon So Ri) dan Gwan Sik (Park Hae Joon) mendampingi Geum Myeong (IU) berhadapan dengan seorang pemuda yang tampak memberikan hormat. Keempatnya berdiri di tengah dedaunan yang berguguran di Seoul dengan latar matahari terbenam. Ae Sun, yang bergandengan tangan dengan Geum Myeong, tersenyum dengan ekspresi penuh kebahagiaan dan kebanggaan menatap pria di depannya.



Berbeda dengan sikap Ae Sun, Gwan Sik justru melihat pemuda itu dengan ekspresi wajah tidak suka, yang sangat berbeda dengan sikap Ae Sun. Ekspresi wajah Geum Myeong yang sedikit malu-malu, dipadukan dengan sikap sopan dan hormat pemuda itu, menimbulkan pertanyaan tentang identitasnya dan cerita apa yang akan terjadi selanjutnya.



Kim Seon Ho akan Muncul di When Life Gives You Tangerines?





Beberapa hari lalu beredar kabar di media sosial bahwa Kim Seon Ho adalah pria misterius yang ada diposter When Life Gives You Tangerines volume 3. Diduga laki-laki itu yang akan menjadi suami Geum Myeong.



Pada Juli 2023, Kim Seon Ho dilaporkan akan tampil spesial dalam drama You Have Done Well, judul awal When Life Gives You Tangerines. Agensi Kim Seon Ho saat itu, SALT Entertainment mengkonfirmasi kabar tersebut. “Aktor Kim Seon Ho menerima tawaran untuk tampil spesial di 'You Have Done Well.' Saat ini, ia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut secara positif, dan rincian spesifiknya sedang dalam pembicaraan," kata agensi pada 27 Juli 2023, dikutip Soompi.



Kini, Kim Seon Ho berada di bawang naungan Fantagio setelah kontraknya berakhir dengan SALT Entertainment. Fantagio merupakan agensi yang menaungi Cha Eun Woo, Ong Seong Wu, Kang Ye Won, dan lain-lain. "Kim Seon Ho adalah seorang aktor yang menerima banyak cinta di berbagai bidang karena bakat aktingnya yang mantap dan pesonanya yang luar biasa, dan kami akan memberikan dukungan penuh kami (untuk Kim Seon Ho) sehingga ia dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai proyek dan bidang," kata Fantagio pada Sabtu, 1 Maret 2025.



When Life Gives You Tangerines terdiri dari 16 episode. Empat episode pertama tayang pada Jumat, 7 Maret 2025. Setelah itu, empat episode baru akan dirilis setiap hari Jumat, dengan empat episode terakhir tayang pada Jumat, 28 Maret 2025.