Rating Drakor When The Phone Rings Naik Menjelang Episode Terakhir

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea When The Phone Rings meraih rating tertinggi sepanjang penayangannya menjelang episode terakhir. Menurut Nielsen Korea, episode 11 dari drama keluaran MBC yang tayang pada Jumat malam, 3 Januari 2025 itu mencetak rating nasional rata-rata sebesar 8,3 persen. Jumlah penonton tersebut menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan 10 episode When The Phone Rings sebelumnya. Episode 10 yang tayang pada Sabtu, 28 Desember 2024, meraih rating sebesar 7,5 persen. Artinya peningkatannya mencapai 0,8 persen.

Pekan lalu Soompi melaporkan, When The Phone Rings menempati peringkat No. 1 dalam daftar mingguan drama TV yang paling banyak dibicarakan versi Good Data Corporation. Kedua bintang utamanya juga masuk dalam daftar pemeran paling menarik perhatian. Yoo Yeon Seok kembali menduduki No. 1, sementara Chae Soo Bin naik ke posisi No. 3.



Spoiler When The Phone Rings Episode 11





Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) berupaya melakukan segala cara untuk mencari istrinya, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) yang diculik. Demi melindungi Baek Sa Eon, Hong Hee Joo sengaja menabrakkan mobil yang dikemudikannya, dengan si penculik yang duduk di kursi belakang. Si penculik adalah putra kandung Baek Eui Yong (Yoo Sung Joo) dan Baek Sa Eon yang asli.



Hong Hee Joo dan penculik diselamatkan sekaligus disembunyikan di dalam ruangan rahasia atas suruhan istri Baek Eui Yong. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengamankan putranya dan menyingkirkan Hong Hee Joo. Namun, anak buahnya justru menyuruh Hong Hee Joo pergi agar selamat.



Hong Hee Joo berhasil kabur dan di tengah jalan bertemu dengan Baek Sa Eon yang memang sedang menuju lokasi persembunyian tersebut bersama rombongan polisi. Ketika hendak pulang, mobil Baek Sa Eon dan Hong Hee Joo dihadang oleh si penculik. Meski dilarang Hong Hee Joo, Baek Sa Eon turun dari mobil dan berbicara dengan si penculik untuk meredakan situasi.



Namun, penculik mengarahkan senjatanya ke Baek Sa Eon dengan tatapan mengancam. Si penculik mencondongkan tubuhnya untuk membisikkan sesuatu kepada Baek Sa Eon. Ucapan si penculik membuat Baek Sa Eon terguncang sampai meneteskan air mata sambil menatap Hong Hee Joo. Penonton masih dibuat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang dibisikkan si penculik kepada Baek Sa Eon hingga membuatnya menghilang dari Hong Hee Joo selama berbulan-bulan.



Akhir Episode 11 When The Phone Rings Jadi Trending Topic





Sejak semalam, tagar #WhenThePhoneRingsEp11 terus masuk dalam daftar trending topic di X hingga pagi ini. Para penonton membahas beragam teori sambil menunggu penayangan episode terakhir When The Phone Rings nanti malam.



"Mungkin salah, tapi saya berasumsi dia tahu bahwa ayah/kakeknya adalah orang di balik kecelakaan yang dialami Hee Joo saat kecil yang menyebabkan saudara tirinya terbunuh. Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang akan membuat Sa Eon merasa malu," tulis @shanxed***. Cuitan ini disukai lebih dari 4,9 ribu orang.



Ada juga yang berasumsi bahwa si penculik sengaja berbohong dengan mengatakan Baek Sa Eon adalah kakak Hong Hee Joo, sehingga membuatnya pergi dari istrinya. "Saya langsung berpikir mereka adalah 'saudara'. Seperti, hal yang sangat tidak masuk akal. Karena kita tidak tahu siapa ibunya... Jadi saya berpikir, mungkin orang itu berbohong, Sae On panik, memutuskan untuk mundur dan menyelidiki asal usulnya, siapa ibunya, untuk memastikan dan kemudian kembali ke Hee Joo," tulis @tamybi***, yang disukai 8,9 ribu orang.



Apa pun spekulasi yang beredar di media sosial tentu belum dapat dipastikan kebenarannya. Penonton baru akan mendapatkan jawaban yang pasti dengan menyaksikan When The Phone Rings episode 12 atau terakhir yang dijadwalkan tayang pada Sabtu malam, 4 Januari 2025 di MBC atau Netflix untuk penggemar global.