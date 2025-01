Pefindo: Gen Z dan Milenial Jadikan Paylater sebagai Gaya Hidup, Beli Kopi pun Dicicil

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pefindo Biro Kredit (IdScore) hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas buy now pay later tercatat sebesar 24,53 persen secara tahunan (year on year), dengan total nilai portofolio kredit mencapai Rp 35,14 triliun.

Angka ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumtif masyarakat masih tinggi. Pertumbuhan buy now pay later diproyeksikan akan mencapai 30 persen pada Desember 2025, sejalan dengan prediksi pertumbuhan portofolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit.

Dia juga mengatakan bank umum semakin agresif memasuki bisnis buy now pay later, dengan pertumbuhan year on year yang signifikan, mencapai 68,24 persen. “Saat ini bisnis buy now pay later semakin diterima dan diintegrasikan ke dalam layanan perbankan konvensional,” ujar Glant.