Rana Precious Metal dan Peruri Kerja Sama, Garap Produk Investasi Emas

Head of Strategic Business Unit High Security Solution Peruri Ade Permana menyebut kolaborasi ini membuktikan teknologi keamanan tinggi milik Peruri tak hanya relevan untuk uang dan dokumen negara. "Tetapi juga dapat diandalkan dalam menciptakan produk investasi logam mulia yang aman dan bernilai budaya," kata Ade.

Dia mengatakan, Peruri dipercaya oleh Rana Precious Metal untuk membuat produk ini karena kemampuan yang mumpuni dalam memproduksi uang logam maupun logam non-uang. Pada akhir tahun 2024, Peruri juga memproduksi koin souvenir dalam gelaran acara 20th Technical Meeting of the Mints in ASEAN (TEMAN) Conference di Cebu, Filipina, dengan mengusung desain tokoh wayang untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke negara-negara ASEAN.