TEMPO.CO, Jakarta - Perhelatan akbar pelaku industri otomotif akan digelar di New York pada 1-14 April mendatang. New York Motor Show menjadi ajang pamer bagi produsen mobil premium. Mobil-mobil teranyar besutan MCLaren, Mercedes-Benz, BMW, dan Jaguar akan mencuri perhatian konsumen untuk mendatangi ajang bergengsi ini.



Menurut bocoran, seperti dilansir Autocar, produsen mobil Jerman, BMW akan melansir varian X5 xDrive 40e. Mobil hibrid X5 ini bakal mengusung mesin turbocharger 2,0 liter dengan bahan bakar bensin dengan out torsi 309 tenaga kuda (bhp).



Cadillac, divisi sedan mewah General Motors dari Amerika Serikat, kemungkinan akan menampilkan jagonya, CT6. Sedan mewah ini mengusung mesin twin turbocharged v8 berperforma tinggi. Suksesnya Cadillac CT6 akan menjadi poin penting bagi GM untuk membangun kembali citranya yang sedang terpuruk



Produsen mobil premium dari Inggris, Jaguar, juga tidak mau kalah dan akan menampilkan varian teranyar XF. Jaguar XF merupakan produksi lanjutan XE dengan ukuran yang lebih mungil. Untuk bodi mobil tetap menggunakan bahan aluminium superringan.



Begitu pula dengan produsen mobil sport Inggris, McLaren, yang bakal meluncurkan sedan coupe untuk entry level. Sedangkan produsen mobil Jerman, Mercedes-Benz, bakal menampilkan GLE varian facelift.



AUTOCAR | SETIAWAN ADIWIJAYA