10 Drakor dan Film yang Pernah Dibintangi Kim Sae Ron

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris muda asal Korea Selatan Kim Sae Ron ditemukan meninggal di rumahnya di Seongsu-dong, Seoul, pada Ahad, 16 Februari 2025 sekitar pukul 4.55 petang waktu setempat oleh seorang teman yang dijadwalkan bertemu dengannya, sebagaimana dilansir dari Yonhap.

Menurut laporan polisi setempat, tidak ada tanda-tanda kejahatan langsung yang ditemukan di tempat kejadian. Namun, polisi masih menyelidiki keadaan seputar kematiannya untuk memastikan penyebab pastinya.

Kim Sae Ron telah memulai karirnya di dunia hiburan sejak usia dini dan dikenal di dunia hiburan Korea Selatan setelah memulai debut sebagai aktris cilik dan telah muncul dalam beberapa drama dan film.

Namun, karier keartisannya meredup setelah dihadapkan dengan sejumlah masalah. Pada 5 April 2023, ia didakwa bersalah karena mengemudi dalam keadaan mabuk, yang mengakibatkan denda 20 juta won (Rp225,9 juta).

Pemeriksaan tingkat alkohol dalam darah Sae Ron pasca-insiden menunjukkan kadar lebih dari 0,2 persen pada saat itu. Angka itu jauh melebihi ambang batas 0,08 persen.

Karena insiden tersebut, Sae Ron pun meminta maaf kepada publik melalui tulisan tangan yang dia unggah di akun Instagram-nya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari drama Trolley. Setelah itu, ia mencoba kembali berakting pada April lalu, tetapi mengundurkan diri karena masalah kesehatan.

Adapun menurut Edaily, Kim Sae Ron sebenarnya telah menyelesaikan syuting film Guitar Man pada November 2024. Film ini berkisah tentang seorang gitaris jenius yang bergabung dengan band underground Volcano. Guitar Man dikabarkan sedang dalam tahap pascaproduksi. Rencananya akan dirilis pada paruh pertama tahun ini.

Film Guitar Man seharusnya menjadi proyek comeback Kim Sae Ron setelah hiatus akibat terlibat dalam kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut sejumlah drama dan film yang dibintangi Kim Sae Ron.

1. Bloodhounds

Drama Korea atau drakor Bloodhounds menceritakan kisah seorang anak yang harus membayar utang orang tuanya. Ia menerima tawaran bekerja sebagai penagih utang. Dikutip dari Asian Wiki, Kim Gun Woo (Woo Do Hwan) adalah seorang petinju.

Ibunya terlilit utang dengan rentenir Kim Myeong Gil (Park Sung Woong), yang terkenal dalam bisnis peminjaman uang. Untuk melunasi utang ibunya, Kim Gun Woo berhenti bertinju dan mulai bekerja untuk Presiden Choi (Heo Jun Ho).

Dalam drama ini Kim Sae Ron memerankan tokoh cucu dari Presiden Choi yang telah berpengalaman menagih utang.

2. Kiss Sixth Sense

Dikutip dari My Drama List, drama ini bercerita tentang Hong Ye Sool, seorang account executive dalam tim perencanaan. Ia menyimpan rahasia. Ia punya kemampuan bisa melihat masa depan ketika mencium seseorang. Suatu hari, ia tidak sengaja mencium pimpinan tim, Min Hoo. Dia melihat dirinya dan ketua tim memiliki hubungan pada masa depan.

Ye Sool bingung dengan masa depannya, karena mantan pacarnya, Pil Yo, muncul dan menawarkan Ye Sool untuk berkencan dengannya sebanyak tiga kali. Kim Sae Ron muncul dalam episode 3, 5, dan 9.

3. The Great Shaman Ga Doo Shim

Dikutip dari Viki, drama ini mengikuti kisah Na Woo Soo (Nam Da Reum) anak dari keluarga kaya dan siswa favorit setiap guru di sekolah menengah paling bergengsi di Seoul. Ia selalu menduduki peringkat teratas di kelas dengan nilai yang tinggi. Namun, kehidupannya akan segera berubah ketika bertemu seorang gadis bernama Ga Doo Shim (Kim Sae Ron) ketika pindah ke kelasnya.

4. Nobody Knows

Series Nobody Knows mengisahkan kehidupan Cha Young-Jin (Kim Seo Hyung), seorang detektif yang kehilangan temannya 19 tahun yang lalu karena pembunuhan berantai. Cha Young-Jin masih menyimpan rasa bersalah dan trauma atas kematian temannya. Kasus pembunuhan berantai tersebut kemudian dimulai lagi setelah 19 tahun. Cha Young Jin mengejar sang pembunuh. Adapun, Kim Sae Ron memerankan karakter Cha Young Jin ketika muda.

5. Hi! School - Love On

Dalam series ini, Kim Sae Ron memerankan Lee Seul Bi malaikat yang dikirim ke Bumi untuk menjaga Shin Woo Hyun (Nam Woo Hyun), yang tinggal bersama neneknya. Terlepas dari sikapnya yang dingin, Woo Hyun populer di sekolah karena kemampuan bernyanyinya.

Ketika sahabatnya, Hwang Sung Yeol (Lee Sung Yeol) menemukan rahasia yang mengikat mereka bersama. Muncul perasaan untuk Seul Bi, yang menyamar sebagai sesama siswa di sekolah mereka.

6. A Girl at My Door

Dilansir imdb, A Girl at My Door ini mengisahkan tentang seorang perwira polisi muda dikirim untuk bekerja di sebuah desa kecil dan membawa seorang remaja untuk melindunginya dari ayah tirinya yang kejam. Kim Sae Rron berperan sebagai Do Hee beradu akting bersama Bae Doona sebagai Young Nam.

7. The Man from Nowhere

Film ini mengisahkan tentang seorang penjaga pegadaian yang pendiam dengan masa lalu yang penuh kekerasan menghadapi sebuah jaringan perdagangan narkoba dan organ tubuh dengan harapan dapat menyelamatkan anak yang menjadi satu-satunya temannya. Kim Sae ron berperan sebagai Jeong So Mi beradu akting dengan Won Bin sebagai Cha Tae Sik, Kim Tae Hoon sebagai Kim Chi Gon, Kim Hee Won sebagai Man Seok dan sederet bintang lainnya.

8. The Neighbors

Film The Neighbors mengisahkan tentang penghuni sebuah rumah besar hidup dalam ketakutan ketika seorang gadis muda dibunuh. Mereka mencurigai tetangga mereka sebagai pelaku kejahatan, dan pertempuran meletus untuk melindungi korban berikutnya.

Kim Sae Ron memerankan karakter seorang siswa sekolah menengah bernama Yeo Seon yang ditemukan tewas terpenggal di dalam koper merah.

9. Barbie

Dalam film Barbie ini, Kim Sae Ron mengambil peran sebagai Soon Young yang tinggal bersama ayahnya yang cacat mental dan adik perempuannya, Soon Ja. Suatu ketika seorang pria Amerika dan putrinya, Barbie, tiba untuk mengadopsi anak, keluarga ini harus memutuskan siapa yang akan diadopsi antara Soon Young atau Soon Ja.

10. A Brand New Life

Film ini mengisahkan kehidupan Jinhee (Kim Sae Ron) muda dibawa oleh ayahnya ke panti asuhan di dekat Seoul. Ayahnya meninggalkannya di sana dan tidak pernah kembali, dan dia berjuang untuk menerima nasibnya. Jinhee sangat yakin bahwa ayahnya akan kembali untuknya.