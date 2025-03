3 Langkah Dubai Menerapkan Pariwisata Keberlanjutan

TEMPO.CO , Jakarta - Dubai menetapkan standar baru dalam pariwisata keberlanjutan melalui berbagai inisiatif inovatif. Di antaranya Dubai Can, Dubai Sustainable Tourism atau DST Stamp, dan Dubai Reef. Program-program terobosan ini sebagai komitmen Dubai melestarikan sumber daya alam sekaligus meningkatkan pengalaman wisatawan.

Ketiga program tersebut fokus pada tanggung jawab lingkungan di berbagai lini termasuk sektor perhotelan, pengurangan limbah, serta konservasi laut. Dubai Can diluncurkan oleh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, wakil perdana menteri United of Emirat Arab. Program ini telah berhasil mengurangi penggunaan lebih dari 30 juta botol plastik sekali pakai dalam tiga tahun terakhir.

Termasuk program Refill for Life telah menyediakan 15 juta liter air melalui 53 stasiun pengisian ulang, untuk mendukung konsumsi yang berkelanjutan. Program ini terus berkembang dengan adanya stasiun pengisian ulang yang telah dirancang ulang, dilengkapi teknologi canggih, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Dengan konsumsi 4 miliar botol plastik setiap tahunnya di UEA, Dubai Can terus mendorong budaya isi ulang untuk mencegah jutaan botol berakhir di tempat pembuangan sampah atau mencemari lautan.

Yousuf Lootah, CEO of Strategy and Corporate Performance DET mengatakan, Dubai Can telah mengurangi konsumsi plastik sekali pakai secara signifikan, mendorong budaya konsumerisme yang lebih bertanggung jawab. "Dengan dukungan yang berkelanjutan, kami tetap berkomitmen untuk mendorong perilaku berkelanjutan dan memperkuat posisi Dubai sebagai tujuan wisata ramah lingkungan terkemuka," ujarnya dalam keterangan tertulis.