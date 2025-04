3 Sistem Keamanan Jalur Pendakian Cinque Terre Italia

Untuk memasuki taman, pendaki juga perlu membeli Kartu Trekking Cinque Terre, yang harganya mulai dari €7,50 per hari hingga €15 atau sekitar Rp 138 ribu hingga Rp 276 ribu pada yang ramai pendaki.

Path of Love dan tiket

Sementara Path of Love’ Cinque Terre yang terkenal, mulai dibuka kembali setelah ditutup selama lebih dari satu dekade karena tanah longsor. Tiketnya berharga €12,50 atau sekitar Rp 230 ribu yang juga termasuk Kartu Trekking Cinque Terre dan tiket masuk ke Kastil Riomaggiore.

‘Path of Love’ atau Via dell’Amore dikenal sebagai jalur pendakian paling romantis di dunia, jalur ini menghubungkan Riomaggiore dan Manarola.Sebagai salah satu bagian pantai Cinque Terre yang paling terkenal, Via dell’Amore sangat populer di kalangan pengunjung.