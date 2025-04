Cindy Bishop Yakin Model Indonesia Bisa Bersaing di ANTM

TEMPO.CO, Mangupura - Juri ajang pencarian model Asia Next Top Model, Cindy Bishop, menilai model Indonesia akan mampu bersaing dengan para model dari negara lain dalam ajang Asia Next Top Model dari saluran hiburan terkemuka, Starworld, FOX Networks Group (FNG) Asia.



"Apalagi, kalau melihat si kembar Valeria Krasnadewi dan Veronica Krasnasari yang sangat atraktif dan lincah, tentu persaingan itu akan menjadi sangat menarik. Kehadiran dua kontestan kembar ini juga menjadikan kompetisi ini berbeda dari sebelumnya," kata supermodel Thailand itu saat berlibur di kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 26 April 2017.



Menurut dia, serial yang dia pandu dan Yu Tsai itu akan menghadirkan para calon model berbakat untuk berkompetisi melalui berbagai tantangan eliminasi yang menguji tekad dan insting, sehingga akan ditemukan talenta yang mendorong mereka menjadi model besar dan sukses di dunia mode.



"Serial ini akan memberikan tontonan menarik kepada pemirsa mengenai dunia mode yang glamour, namun penuh tantangan," kata mantan Miss Universe asal Thailand yang mengantongi nominasi untuk Aktris Pendukung Terbaik pada 2005 Suphanahong Awards di Thailand itu.



Para model yang ikut dalam serial itu terbagi dalam enam negara, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Dari Indonesia terseleksi tiga konstestan, yakni Clara Tan, Valeria Krasnadewi, dan Veronica Krasnasari. Valeria-Veronica merupakan anak kembar.



Dalam kesempatan itu, Cindy Bishop yang juga ibu dua anak itu, mengatakan Bali merupakan tempat wisata yang favorit untuk menghabiskan masa liburan.



"Dari rutinitas bidang entertainment sebagai juri dalam serial realita Asia Next Top Model yang akan tayang dalam waktu dekat ini, saya selalu menyiapkan diri untuk berlibur. Tentu saja tempat yang selalu saya pilih adalah Pulau Dewata Bali," katanya.



Bagi Cindy Bishop, tempat favorit liburannya di Bali adalah kawasan Ubud, Gianyar. "Ubud adalah lokasi favorit saya untuk menghabiskan waktu liburan di Bali, selain tempatnya nyaman dan indah, seni makanan kuliner di Bali juga sangat saya suka, karena rasanya yang pedas dan enak," katanya.



Selain tempat wisata dan kuliner, Cindy juga menyukai adat dan budaya yang sangat kental di Pulau Seribu Pura itu. "Suasana tempat wisata di Bali, sangat persis dengan tempat wisata di negaranya Thailand, karena Bali selalu mengingatkan saya dengan lingkungan saya," katanya.



"Selain wisata, masakan di Thailand yang rasanya pedas juga sama dengan masakan di sini," kata salah satu dari dua juri dalam serial realita Asia Next Top Model itu. *



ANTARA