Sinopsis Film The Man From Nowhere yang Dibintangi Kim Sae Ron dan Won Bin

TEMPO.CO, Jakarta - The Man From Nowhere adalah film bergenre aksi thriller yang dirilis pada 2010. Film yang dibintangi mendiang Kim Sae Ron dan Won Bin ini sukses di box office dengan meraih lebih dari 6 juta penonton.

Mengutip dari laporan IMDb, film ini meraih banyak penghargaan. Beberapa di antaranya untuk kategori film terbaik di Baeksang Art Awards, sutradara terbaik di Max Movie Awards, dan efek visual terbaik di Grand Bell Awards.

Won Bin dan Kim Sae Ron juga turut mendapatkan penghargaan atas perannya yang apik di film ini. Won Bin meraih penghargaan aktor terbaik di Grand Bell Awards, Baeksang Art Awards, KOFRA Film Awards, dan Max Movie Awards. Sedangkan Kim Sae Ron berhasil memenangkan aktris baru terbaik di Max Movie Awards.

Berikut ini sinopsis film The Man From Nowhere yang menjadi salah satu karya terbaik Kim Sae Ron dan Won Bin di dunia hiburan. Sinopsis Film The Man From Nowhere Film The Man From Nowhere disutradarai oleh Lee Jeong Beom dan dibintangi oleh Won Bin sebagai Cha Tae Sik dan Kim Sae Ron sebagai So Mi.

Kisahnya berfokus pada Cha Tae Sik, seorang pria pendiam dan misterius yang menjalankan toko gadai kecil. Ia hidup terisolasi dari dunia luar setelah mengalami tragedi di masa lalu. Istrinya diketahui meninggal karena kecelakaan.

Satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah So Mi, seorang gadis kecil yang tinggal di sebelah rumahnya. So Mi berasal dari keluarga yang bermasalah. Ibunya yang bernama Hyo Jeong adalah seorang penari klub malam yang terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Masalah dimulai ketika ibu So Mi mencuri narkoba milik sindikat kejahatan. Akibatnya, So Mi dan ibunya diculik oleh kelompok penjahat kejam yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan organ manusia.

Cha Tae Sik yang awalnya terlihat sebagai pria biasa, mulai menunjukkan kemampuan bertarung yang mematikan dan masa lalunya sebagai mantan agen operasi khusus terungkap. Dalam upaya menyelamatkan So Mi, Cha Tae Sik berhadapan dengan berbagai rintangan berbahaya, termasuk pertarungan brutal melawan para kriminal.

Di balik aksinya yang dingin dan mematikan, tersimpan rasa bersalah dari masa lalunya, dan hubungan dengan So Mi menjadi alasan utama bagi Cha Tae Sik untuk kembali bertarung. Lalu, bisakah Cha Tae Sik menyelamatkan So Mi?

Film ini mendapat banyak pujian karena alur ceritanya yang emosional, aksi yang intens, serta akting kuat dari Won Bin dan Kim Sae Ron. The Man from Nowhere menjadi salah satu film aksi terbaik Korea Selatan dan meraih kesuksesan besar di box office. Daftar Pemain The Man From Nowhere Film The Man From Nowhere dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal di Korea Selatan. Berikut ini daftar pemainnya. Won Bin sebagai Cha Tae Sik

Sae Ron sebagai Jung So Mi

Kim Hee Won sebagai Man Sik

Kim Sung Oh sebagai Jung Suk

Kim Tae Hoon sebagai Detektif Kim Chi Gon

Lee Jong Pil sebagai Detektif No

Thanayong Wongtrakul sebagai Ramrowan

Kim Hyo Seo sebagao Hyo Jeong

Song Young Chang sebagai Oh Myung Gyu

Jo Hyun Woo sebagai Moon Dal Seo

Jo Jae Yun sebagai Jang Doo Sik

Hong So Hee sebagai Kim Yeon Soo

IMDB| ASIANWIKI