TEMPO.CO, Jakarta - Dalam grup lawak Srimulat, nama Eko DJ tenggelam oleh kebesaran nama para seniornya, seperti Asmuni, Timbul, dan Tarzan. Pamor komedian asal Malang ini justru berkilau di luar Srimulat, terutama saat dia dipercaya memerankan tokoh Pak Baroto di serial komedi situasi Jinny oh Jinny sejak Februari 1997.



Perannya sebagai Pak Baroto, bapak kos yang genit, membuat wajah Eko familiar di benak penonton, apalagi sekilas wajahnya mirip aktor senior Ray Sahetapy. Kemiripan itu juga yang membawa peruntungan Eko DJ pada 1990. Tidak tanggung-tanggung, ia mendapat peran empat film: Curi-Curi Kesempatan, Gonta-Ganti, Kanan Kiri OK III, dan Gampang-gampang Susah.



Pria yang memiliki nama asli Eko Ndaru Jumadi itu pernah membentuk grup lawak bersama Mama Hengky. Dia kemudian bergabung dengan grup lawak Nusantara yang didirikan Sumiati, pelawak kawakan Srimulat, awal 1960.



Sukses di layar lebar tidak membuat Eko melupakan dunia komedi. Bersama Nurbuat, dia membentuk Anoraga pada 1993. Waktu itu masing-masing anggota mematok tarif dalam kota Rp 1,5 juta dan Rp 3 juta bila pentas di luar Jawa.



Tahun 1995, pamor Srimulat kembali bersinar. Djudjuk Djuwariyah, istri kedua pendiri Srimulat, Teguh, menghubungi Kadir untuk mengumpulkan awak Srimulat. Kadir sengaja dipilih karena saat itu sudah sukses di layar lebar. Berdasarkan kesepakatan dua orang itu, pada 27-28 Januari 1995, Srimulat menggelar pentas lawak dan kembali muncul di Taman Ria Remaja, Senayan.



Eko, yang lebih dulu tampil di televisi dalam Srimulat Plus di SCTV, juga ikut tampil bersama bintang tamu Lydia Kandou, Evie Tamala, dan Doyok.



Puncak karier Eko dimulai Desember 1997 sebagai Pak Baroto di Jinny oh Jinny. Setelah itu, Eko ikut Ketoprak Humor yang disiarkan RCTI tiap Sabtu malam. Ketoprak Humor akhirnya dipilih sebagai acara favorit pilihan pemirsa Panasonic Awards tahun 2000. Ketoprak Humor sudah tentu diisi jebolan Srimulat lain, seperti Tessy, Timbul, Tarsan, Eko, Nurbuat, Topan, Lesus, dan Pak Bendot.



