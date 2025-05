Julia Perez Versus Nikita Mirzani, Nafa Urbach Dukung Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan Julia Perez dengan Nikita Mirzani ternyata mendapatkan respons dari Nafa Urbach. Nafa yang belum lama ini juga diusili Nikita, mendukung Jupe--panggilan Julia--lewat akun Instagram-nya.



Nafa Urbach mengunggah foto Jupe di akun Instagram pribadinya. Di kolom keterangan, Nafa menulis kata-kata panjang tentang persahabatannya dengan Jupe yang sudah lama terjalin, juga tentang sifat baik yang dimiliki pelantun lagu Belah Duren itu.

"Saya mengenalnya sebelum dia jadi artis, dan kami cukup dekat dan sering curhat , tapi itulah dia, gak banyak orang mengerti bahasa cinta dia untuk temannya, mungkin cara dia berapi-api tapi semua keluar dari ketulusan hatinya, mungkin kebanyakan orang beranggapan dia terlalu sering ikut campur, tapi tdk buat saya krn itulah bahasa kasih dia terhadap teman2-nya, kepeduliannya kpd teman2nya sgt luarbiasa."

Nafa melanjutkan lagi penilainnya. "Bersyukurlah kt msh ada teman kt yg berdiri untuk kt, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukarann itulah jupe, im so proud of u phee, km tulusssss kamu pejuang dan hatimu ada untuk orng2 bawah, phe kasihilah musuh2mu berkatilah mereka yg mengutuki kita, berbuat baiklah kepada mrk yg membenci kita dan doakan mrk yg memperlakukan kita dengan salah dan yg menganiaya kt itu aja. Doa kita semua ada untuk km phee, u know u always in my prayer..., i love u and im so proud of u @juliaperrezz," tulis Nafa Urbach.



Jupe baru-baru ini dilaporkan ke polisi oleh Nikita karena telah menuduhnya menganiaya Lucky, asisten Jupe. Jupe sendiri sudah melontarkan permintaan maaf, baik di media sosial maupun secara langsung di hadapan media. Namun, hingga saat ini Nikita Mirzani belum merespons permintaan maaf Jupe.



Adapun Nikita Mirzani sebelumnya juga membuat ulah yang menghebohkan netizen. Dia tertangkap kamera tengah bermesraan dengan Zack lee, suami Nafa Urbach, di sebuah tempat yang diduga klub malam. Nikita mengaku sudah mengklarifikasi kepada Nafa bahwa foto itu hanyalah iseng-iseng belaka.



