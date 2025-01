Kesedihan Paris Hilton Saksikan Rumahnya Hangus Akibat Kebakaran Hutan di Los Angeles

Perbesar

Paris Hilton, CEO 11:11 Media, memberikan kesaksian dalam sidang Komite Cara & Sarana DPR AS tentang pelecehan terhadap remaja di fasilitas perawatan perumahan, di Capitol Hill di Washington, AS, 26 Juni 2024. Paris Hilton menyerukan pengawasan federal yang lebih ketat terhadap program perawatan remaja pada sidang komite Dewan Perwakilan Rakyat AS. REUTERS/Nathan Howard