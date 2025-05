Mengintip Kemegahan Rumah Idaman Beckham Seharga Rp 2,6 T

TEMPO.CO, Los Angeles - Pasangan selebriti papan atas dunia, David dan Victoria Beckham, berencana membeli rumah di Los Anegeles yang dilengkapi 14 kamar tidur dan 27 kamar mandi dengan harga US$ 200 juta (Rp 2,6 triliun).



Rumah yang sering disebut The Manor itu adalah yang terbesar di daerah Los Angeles dan terletak di area seluas 4,6 acre.



The Manor menjadi properti yang paling diinginkan pasangan itu setelah mereka menawar untuk menjual rumah mereka di Bel Air yang bernilai 24 juta poundsterling.



Pasangan yang menikah pada 1999 sebelum ini mencantumkan rumah idaman yang dapat memenuhi kebutuhan empat anak mereka.



Rumah yang bakal dibeli itu dikatakan akan membantu tugas Victoria selaku perancang, selain memiliki tempat untuk anak mereka, Brooklyn dan temannya, sebuah studio tari untuk Harper, satu-satunya anak perempuan keluarga itu yang kini berusia lima tahun.



Selain itu, rumah itu juga memiliki lapangan tenis, kolam renang, gym, lapangan bowling, dan empat garasi untuk dua mobil dan ruang yang dapat memuat 100 mobil.



Menurut seorang sumber dekat dengan pasangan itu mengatakan The Manor memenuhi kriteria yang ditetapkan keluarga Beckham.



"Victoria dan David begitu mencintai Manor saat mengatakan itu mengingatkannya pada Beckingham Palace," ungkap sumber tersebut, seperti yang dilansir Daily Mail pada 12 Desember 2016.



Pada 2009, harga rumah itu ditawar untuk dijual pada harga US$ 150 juta (Rp 1,9 triliun) menjadikannya yang termahal di Amerika Serikat.



DAILY MAIL | MIRROR | YON DEMA