Tiket Masuk Objek Wisata Bersejarah Ikonik Inggris Melonjak hingga 50 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket masuk tempat wisata ikonik dan populer di Inggris mengalami kenaikan signifikan. Sebuah penelitian oleh kelompok konsumen Which? Memperlihatkan bahwa antara 2022 dan 2025, biaya untuk banyak lokasi liburan di negara yang dijuluki The Three Lions meningkat drastis lebih dari 50 persen. Besarnya biaya, membuat pelancong harus mengeluarkan uang semakin banyak karena harganya semakin mahal.