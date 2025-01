55 Warga Desa Kohod Tolak Tawaran Relokasi dari Kades Arsin

Nurhadi, pemilik dua bidang tanah dan bangunan masing-masing di atas lahan seluas 1,2 hektare dan 7.500 meter persegi di kampung Alar Jiban, mengaku bangunan rumahnya hanya dihargai Rp 30 ribu dan Rp 300 ribu per meter oleh Kades Arsin. "Kasih harga seenaknya saja. Warga lain ada yang sampai Rp 1,5 juta per meter," kata Nurhadi. Ia tetap menolak relokasi tersebut kecuali tanahnya dihargai Rp 5 juta per meter persegi