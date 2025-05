Kasus-kasus Korupsi yang Membelit BUMN

KPK menjebloskan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino ke LP Cipinang, Jakarta. Mahkamah Agung menyatakan, RJ Lino terbukti bersalah dalam pengadaan tiga Quay Container Crane di perusahaannya pada 2021. Perbuatannya dianggap telah merugikan negara hampir 2 juta USD atau sekitar Rp 28,7 miliar (kurs Rp 14.375) dan memperkaya perusahaan Wuxi Huang Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd China atau HDHM dengan nominal yang sama.