Hasto PDIP Dijerat Pasal Obstruction of Justice, Apa Itu?

TEMPO.CO , Jakarta -Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 lalu, salah satunya terkait dugaan obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku.

Adapun Hasto disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait tindakannya diduga bersama Harun menyuap bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dia juga dikenai pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) soal obstruction of justice.

Apa itu Obstruction of Justice dan Beleidnya?

Dilansir dari Antikorupsi.org, obstruction of justice yang disingkat OOJ, secara leksikal adalah tindakan menghalang-halangi proses hukum. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini merujuk pada tindakan menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.

Ada tiga unsur penting suatu tindakan dinyatakan sebagai obstruction of justice. Pertama, menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings). Kedua, pelaku menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings). Ketiga, pelaku melakukannya bertujuan untuk mengintervensi proses hukum (acting corruptly with intent).