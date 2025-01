KPK Periksa Pj Bupati Jepara sebagai Saksi Korupsi Pencairan Kredit usaha PT BPR Bank Jepara Artha

"Kemarin, Senin, 20 Januari, pemeriksaan dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 hingga enam bulan ke depan. Inisial kelima orang yang dimaksud, yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA.