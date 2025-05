Pebisnis Cina Mantan Bos Tsinghua Unigroup Terlibat Korupsi

Zhao memulai kariernya di Tsinghua Unigroup pada 1996, dengan menjabat sebagai wakil manajer umum di departemen teknik otomasi. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi manajer umum di Tongfang Electronic Science and Technology Co. Ltd. Kariernya hingga 2004 ia mendirikan Jiankun Group,perusahaan investasi yang bergerak di berbagai sektor seperti teknologi informasi, gas alam, dan properti.