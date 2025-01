Akhirnya Jokowi Mendunia sebagai Tokoh Korup 2024

Buku yang terbakar sebenarnya sudah banyak jadi simbol dan gambar sampul. Saya mengirimkan foto novel Kara Swisher, Burn Book: A Tech Love Story, sebagai contoh. Dulu, salah satu sampul novel J.D. Salinger, The Catcher in the Rye, juga memakai gambar buku terbakar. Atau satu versi Anak Bajang Menggiring Angin Romo Sindhunata juga memakai simbol api.