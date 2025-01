CekFakta #291 Pro dan Kontra Larangan Bermedia Sosial untuk Anak-anak

Dilansir Australian Academy of Humanities, media sosial menyediakan ruang penting bagi anak-anak untuk menjelajahi dunia dan mengembangkan keterampilan sosial. “Daripada melarang anak-anak dari pengalaman digital, kita harus mengatasi kekhawatiran orang tua dengan memberikan komitmen finansial untuk pengembangan Internet Anak,” kata Dr Aleesha Rodriguez dari ARC Centre of Excellence for the Digital Child.