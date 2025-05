3 Sosok Penting di PSI: Grace Natalie, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka

Sebelum terjun ke politik, Grace dikenal luas sebagai jurnalis dan pembawa acara berita. Ia mengawali karier jurnalistiknya lewat ajang “SCTV Goes to Campus” yang membawanya menjadi presenter berita di SCTV, lalu melanjutkan karier ke ANTV dan TvOne. Di TvOne, ia dikenal sebagai penyiar berbagai program seperti Kabar Pasar, Apa Kabar Indonesia, dan Kabar Terkini. Ia juga sempat menimba ilmu di Maastricht School of Management, Belanda, pada 2009.