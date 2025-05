Hari Ini, 223 Tahun Lalu, Sultan HB I Mangkat

TEMPO.CO , Jakarta: Sejarah hari ini, pada 1792, Raden Mas Sujana atau yang lebih populer dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I meninggal dunia di Yogyakarta pada usianya yang ke 74 tahun. Hamengkubuwono I merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta pada 1755-1792.



Hamengkubuwono I memiliki gelar Putra Mangkubumi. Ia merupakan putra Amangkurat IV raja Kasunanan Kartasura yang lahir dari selir bernama Mas Ayu Tejawati pada 6 Agustus 1717.



Pada masanya, Hamengkubowono I pernah terjadi perang hebat dengan Pakubuwono II yang dibantu oleh Belanda (VOC). Pangeran Mangkubumi yang dibantu Raden Mas Said memiliki siasat perang yang hebat dan membawa kerugian besar bagi Belanda. Pada suatu pertempuran di daerah Demak, pasukan Belanda yang dipimpin De Clerk berhasil dikalahkan.



Sri Sultan Hamengkubuwono I ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2006.



