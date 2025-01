Pagar Laut Ilegal di Tangerang, Telisik PKKPRL yang Diterbitkan KKP

Dilansir dari laman kkp.go.id, regulasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah pesisir dan yurisdiksi perairan harus memiliki KKPRL (Kesepakatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut). Ketentuan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, serta Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 15 dan No. 50 Tahun 2023.