Pakar Politik Sebut Isu Pemakzulan Gibran Reda Setelah Pertemuan Prabowo-Try Sutrisno

TEMPO.CO , Jakarta - Pakar komunikasi politik KedaiKOPI Hendri Satrio menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bisa meredakan sementara isu pemakzulan Gibran .

“Pertemuan ini bisa meredakan sementara isu pemakzulan wapres. Aspirasi sudah didengar langsung oleh presiden, dan dengan keterlibatan tokoh sekaliber, Try Sutrisno, isu ini tidak perlu lagi bergulir liar di ruang publik,” kata pria yang akrab disapa Hensa ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Mei 2025.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini mengatakan pertemuan Try Sutrisno dan Prabowo menghindarkan Try dari anggapan sebagai kelompok barisan jenderal sakit hati. Try adalah purnawirawan yang mendukung usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. “Beliau jadi titik poin karena posisinya terhindar dari tuduhan seperti jenderal sakit hati,” ujar Hensa.