Peneliti UII Soroti Kebijakan Tarif Impor Trump dari Kaca Mata Ekonomi dan Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan kebijakan tarif impor baru, yang dikenal pula tarif Trump. Kebijakan ini didasarkan pada klaim bahwa negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS harus “membayar lebih”. Tujuannya guna menekan defisit perdagangan yang dianggap merugikan perekonomian domestik AS.