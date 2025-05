Terpopuler Sepekan: Temuan KPAI Ada Anak Tak Betah di Barak Militer hingga Pemilu PSI

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andy Budiman menyatakan konsep pemilihan umum raya untuk menentukan ketua umum partai terinspirasi dari gagasan mantan presiden Jokowi. PSI menggunakan konsep satu anggota satu suara (one man one vote) dalam pelaksanaan pemilu raya partai.

Andy menerangkan, PSI sudah sejak lama menganggap Jokowi sebagai mentor. Partai menilai masukan dari Jokowi itu sebagai sesuatu yang out of the box atau berbeda.