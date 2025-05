Digelar Minggu Depan, Soundsfest 2025 Boyong 68 Penampil

Daftar panjang musisi dan band yang akan turut meramaikan pesta musik ini semakin menegaskan ambisi Soundsfest. Nama-nama seperti Abdul & The Coffee Theory, Ali, Anindy, Clara Riva, D'Masiv, Deirda Tahier, Denny Caknan, Diosdu, DJ Una, DJ Yasmin, Efah Aaralyn, Efek Rumah Kaca, eleventwelfth, Faris Adam (Stecu), Feel Koplo, For Revenge, FSTVLST, Gugun Blues Shelter, Hura-Hura Club, J-Rocks, JKT48, Jordy Riz, Juicy Luicy, Kelompok Penerbang Roket, Kris Dayanti, Last Child, Lomba Sihir, Maliq & D'essentials, Morfem, Nadin Amizah, Namoy Budaya, NAUC, OM ABIDIN ft. Aldi Taher, Oomleo Berkaraoke, Pamungkas, Pats Syndicate, Pee Wee Gaskins, Perunggu, Princess Joana, PVLETTE, Raisa, Rio Clappy, ROBOKOP, Rumahsakit, Sal Priadi, Shaggydog, Skandal, The Changcuters, The Cottons, The Jeblogs, THE KICK, The Lantis, The Panturas, The S.I.G.I.T., toxicdev!, Trio Ambisi, Vierratale, Vina Panduwinata, Warna, Yura Yunita, dan Zaleefya (Pats) Ft. MC Ohshalle, siap memberikan suguhan musik lintas genre yang memuaskan berbagai selera.