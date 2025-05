IFRA x ICE 2025 Resmi Ditutup, Bersiap Lanjut ke Fase Kedua

Info Event - Gelaran The 23rd International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) x Indonesia Culinary Expo (ICE) 2025 resmi ditutup pada 27 April lalu di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City. Selama tiga hari penyelenggaraan, pameran yang digagas Dyandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) ini berhasil mencuri perhatian ribuan pengunjung dan pelaku bisnis.